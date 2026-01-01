Soirée Dansante Dinatoire 100% filles Mairie Ry
Soirée Dansante Dinatoire 100% filles Mairie Ry samedi 24 janvier 2026.
Soirée Dansante Dinatoire 100% filles
Mairie Grand’rue Ry Seine-Maritime
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24 23:30:00
2026-01-24
L’association Les Gazelles de Chagmama vous invite à Une Soirée Dansante Dinatoire 100% filles ce samedi 24 janvier à la salle de la mairie de Ry.
Venez profiter d’une soirée en toute tranquillité et apporter un petit accessoire rose (attention, c’est obligatoire !)
Vous pourrez également participer à une tombola exceptionnelle.
Réservation obligatoire. .
Mairie Grand’rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 75 53 68 lesgazellesdechagmama@gmail.com
