Soirée Dansante Dinatoire 100% filles Mairie Ry

Soirée Dansante Dinatoire 100% filles

Mairie Grand'rue Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

Date(s) :

2026-01-24

L’association Les Gazelles de Chagmama vous invite à Une Soirée Dansante Dinatoire 100% filles ce samedi 24 janvier à la salle de la mairie de Ry.

Venez profiter d’une soirée en toute tranquillité et apporter un petit accessoire rose (attention, c’est obligatoire !)

Vous pourrez également participer à une tombola exceptionnelle.

Réservation obligatoire. .

Mairie Grand'rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 75 53 68 lesgazellesdechagmama@gmail.com

English : Soirée Dansante Dinatoire 100% filles

