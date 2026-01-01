Soirée Dansante Disco Night

Route d’Orléans Saint-Doulchard Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30 01:00:00

Date(s) :

2026-01-30

L’Espace Bowling de Saint-Doulchard vous donne rendez-vous pour une Soirée dansante Disco Night placée sous le signe de la fête, du partage et de la bonne humeur.

Le vendredi 30 janvier 2026, de 21h à 1h, laissez-vous emporter par les plus grands tubes disco, funk et dance qui ont marqué toutes les générations. Cette soirée conviviale et intergénérationnelle est ouverte à tous amis, familles, collègues ou amateurs de danse, chacun y trouvera son rythme.

Que vous veniez pour danser, vous amuser ou simplement savourer une atmosphère festive et chaleureuse, cette Disco Night promet une soirée mémorable.

Sortez vos plus beaux pas de danse, invitez vos proches et venez vivre une nuit disco inoubliable à Saint-Doulchard ! .

Route d’Orléans Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 16 31 12

English :

The Espace Bowling de Saint-Doulchard invites you to a Disco Night dance party, where you’ll have the chance to share a good time.

L’événement Soirée Dansante Disco Night Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-01-22 par OT BOURGES