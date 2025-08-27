Soirée dansante DJ François Place de Verdun (Place de l’église) Saint-Georges-de-Didonne
Soirée dansante DJ François Place de Verdun (Place de l’église) Saint-Georges-de-Didonne mercredi 27 août 2025.
Soirée dansante DJ François
Place de Verdun (Place de l’église) 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-08-27 21:00:00
fin : 2025-08-27
2025-08-27
DJ François fera vibrer la piste avec les meilleurs tubes de tous les temps.
Une soirée sous les étoiles, pleine de fun, de rires et de nostalgie.
English :
DJ François will rock the dance floor with the best hits of all time.
An evening under the stars, full of fun, laughter and nostalgia.
German :
DJ François wird die Tanzfläche mit den besten Hits aller Zeiten zum Beben bringen.
Ein Abend unter den Sternen, voller Spaß, Lachen und Nostalgie.
Italiano :
Il DJ François farà ballare la pista con i più grandi successi di tutti i tempi.
Una serata sotto le stelle, piena di divertimento, risate e nostalgia.
Espanol :
DJ François hará vibrar la pista de baile con los grandes éxitos de todos los tiempos.
Una noche bajo las estrellas, llena de diversión, risas y nostalgia.
