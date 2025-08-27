Soirée dansante DJ François Place de Verdun (Place de l’église) Saint-Georges-de-Didonne

Place de Verdun (Place de l’église) 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-08-27 21:00:00

fin : 2025-08-27

2025-08-27

DJ François fera vibrer la piste avec les meilleurs tubes de tous les temps.

Une soirée sous les étoiles, pleine de fun, de rires et de nostalgie.

Place de Verdun (Place de l’église) 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

English :

DJ François will rock the dance floor with the best hits of all time.

An evening under the stars, full of fun, laughter and nostalgia.

German :

DJ François wird die Tanzfläche mit den besten Hits aller Zeiten zum Beben bringen.

Ein Abend unter den Sternen, voller Spaß, Lachen und Nostalgie.

Italiano :

Il DJ François farà ballare la pista con i più grandi successi di tutti i tempi.

Una serata sotto le stelle, piena di divertimento, risate e nostalgia.

Espanol :

DJ François hará vibrar la pista de baile con los grandes éxitos de todos los tiempos.

Una noche bajo las estrellas, llena de diversión, risas y nostalgia.

