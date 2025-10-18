Soirée dansante DJ SET Mers-les-Bains
Soirée dansante DJ SET Mers-les-Bains samedi 18 octobre 2025.
Soirée dansante DJ SET
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 22:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Ambiance club & discothèque
Club’In
Ambiance club & discothèque
Club’In .
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
English :
Club & disco atmosphere
Club’In
German :
Club- & Diskotheken-Atmosphäre
Club’In
Italiano :
Atmosfera da club e discoteca
Club’In
Espanol :
Ambiente de club y discoteca
Club’In
L’événement Soirée dansante DJ SET Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS