Soirée dansante du Beaujolais et du Pâté aux patates Saint-Amand-Montrond

Soirée dansante du Beaujolais et du Pâté aux patates

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Soirée organisée par le Comité des fêtes de Saint-Amand-Montrond

Venez danser abvec l’orchestre Gégé Musette. À l’accueil, un verre de vin offert, assiette de charcuterie, pâté aux patates, fromage, dessert. 15€ réservation jusqu’au 19 novembre inclus 15 .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 29 26 46

English :

Evening organized by the Comité des fêtes de Saint-Amand-Montrond

German :

Abend, organisiert vom Festkomitee von Saint-Amand-Montrond

Italiano :

Serata organizzata dal Comitato delle feste di Saint-Amand-Montrond

Espanol :

Velada organizada por el Comité de fiestas de Saint-Amand-Montrond

