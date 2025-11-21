Soirée dansante du Beaujolais et du Pâté aux patates Saint-Amand-Montrond
Soirée dansante du Beaujolais et du Pâté aux patates Saint-Amand-Montrond vendredi 21 novembre 2025.
Soirée dansante du Beaujolais et du Pâté aux patates
Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21 00:00:00
2025-11-21
Soirée organisée par le Comité des fêtes de Saint-Amand-Montrond
Venez danser abvec l’orchestre Gégé Musette. À l’accueil, un verre de vin offert, assiette de charcuterie, pâté aux patates, fromage, dessert. 15€ réservation jusqu’au 19 novembre inclus 15 .
Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 29 26 46
English :
Evening organized by the Comité des fêtes de Saint-Amand-Montrond
German :
Abend, organisiert vom Festkomitee von Saint-Amand-Montrond
Italiano :
Serata organizzata dal Comitato delle feste di Saint-Amand-Montrond
Espanol :
Velada organizada por el Comité de fiestas de Saint-Amand-Montrond
