Soirée dansante du Comité des fêtes de Commerveil-Pizieux Marolles-les-Braults

Soirée dansante du Comité des fêtes de Commerveil-Pizieux Marolles-les-Braults samedi 4 octobre 2025.

Soirée dansante du Comité des fêtes de Commerveil-Pizieux

Salle des fêtes Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Envie de danser toute la nuit ? Soirée inoubliable avec l’orchestre JM Olivier

Le Comité des fêtes de Commerveil-Pizieux propose une soirée dansante avec l’orchestre de JM Olivier à la salle des fêtes de Marolles les Braults.

Pour votre soirée, le repas comprend un apéritif offert, des rillettes, une choucroute garnie, du fromage, des petits fours et le café.

Les réservations se font avant le 24 septembre au 06 74 89 60 07 ou 06 40 49 43 09 .

Salle des fêtes Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 6 40 49 43 09

English :

Want to dance the night away? An unforgettable evening with the JM Olivier orchestra

German :

Lust, die ganze Nacht zu tanzen? Unvergesslicher Abend mit dem Orchester JM Olivier

Italiano :

Avete voglia di ballare tutta la notte? Una serata indimenticabile con l’orchestra JM Olivier

Espanol :

¿Te apetece bailar toda la noche? Una velada inolvidable con la orquesta JM Olivier

