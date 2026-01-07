Soirée dansante du judo club de Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher
Tarif : 21 – 21 – EUR
Début : Samedi 2026-02-07 19:30:00
Soirée dansante sur les tubes des années 80 avec le Judo Club de Châteauneuf.
Le club vous propose des moules frites sur réservation par téléphone avant le 20 janvier. 21 .
Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 81 67 19
80s dance party with the Judo Club de Châteauneuf.
