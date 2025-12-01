Soirée Dansante du Nouvel An à Solenca NOGARO Nogaro

Soirée Dansante du Nouvel An à Solenca

NOGARO 984 Avenue de Daniate Nogaro Gers

Tarif : 89 – 89 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La Soirée Dansante du Nouvel An, à partir de 20h un dîner d’exception suivi d’une soirée animée par notre DJ.

Alors que les dernières heures de l’année s’égrènent, pourquoi ne pas troquer votre canapé contre une soirée mémorable, où les bulles pétillent autant que les rires ?

Imaginez une table généreusement garnie, des plats savoureux qui dansent avec les papilles, et une ambiance musicale pour accompagner chaque instant. Entre deux bouchées, laissez-vous surprendre par les animations de fin de soirée, où cotillons et confettis s’invitent pour un compte à rebours aussi festif qu’élégant.

Ici, pas besoin de jouer les chefs étoilés ou les DJ improvisés tout est pensé pour que vous profitiez pleinement de cette nuit magique, entourés de ceux qui comptent. Et quand minuit sonnera, ce ne sera pas seulement l’heure des bonnes résolutions, mais aussi celle des souvenirs inoubliables à partager. Alors, prêts à écrire la dernière page de l’année en grand ?

La seule question qui reste quelle tenue choisirez-vous pour briller autant que les étoiles de cette Saint-Sylvestre ?

MENU voir le descriptif sur l’image

.

NOGARO 984 Avenue de Daniate Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 09 08 info@solenca.com

English :

The New Year?s Dancing Party, from 8pm: an exceptional dinner followed by a party hosted by our DJ.

As the last hours of the year draw to a close, why not trade in your sofa for a memorable evening of bubbly and laughter?

Just imagine: a generously laid table, tasty dishes that dance with the taste buds, and a musical backdrop to accompany every moment. Between bites, let yourself be surprised by the end-of-evening entertainment, where cotillions and confetti are invited in for a countdown that’s as festive as it is elegant.

There’s no need to pretend you’re a Michelin-starred chef or an impromptu DJ: we’ve thought of everything so that you can make the most of this magical night, surrounded by the people who count. And when midnight strikes, it won’t just be a time for making good resolutions, but also for sharing unforgettable memories. So, are you ready to write the last page of the year in style?

The only question that remains: what outfit will you choose to shine as brightly as the stars this New Year?s Eve?

MENU: see description on image

