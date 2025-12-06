Soirée dansante du Père Noël Saint-Nic

Soirée dansante du Père Noël

Salle du cochon grillé Saint-Nic Finistère

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Dress code rouge et blanc. Chacun apporte un petit cadeau qui sera ensuite redistribué par tirage au sort aux autres convives.

Soirée avec repas colombo de poulet et bûche glacée, puis danse de 21h à 01h.

Participation de 14€ pour le repas. A emporter possible (amener son récipient).

Réservation obligatoire au 06 70 11 87 33 (au plus tard jusqu’au 30 novembre). .

Salle du cochon grillé Saint-Nic 29550 Finistère Bretagne +33 6 70 11 87 33

