Soirée dansante du Saulnois Automobiles Val-de-Bride
Soirée dansante du Saulnois Automobiles Val-de-Bride samedi 22 novembre 2025.
Soirée dansante du Saulnois Automobiles
1 Chemin des écoliers Val-de-Bride Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Hello ,
Le Saulnois Automobiles organise son premier repas dansant
Animation par JL Event
Repas choucroute, fromage, tarte aux pommes avec une boule de glace
Repas enfants lasagnes et glaces
kir offert
Sur réservation
date limite d’inscription 15 novembre.Tout public
25 .
1 Chemin des écoliers Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est +33 6 49 85 49 52
English :
Hello ,
Saulnois Automobiles organizes its first dinner dance
Entertainment by JL Event
Sauerkraut, cheese, apple pie with a scoop of ice cream
Children’s meal with lasagne and ice cream
kir offered
On reservation
registration deadline november 15.
German :
Hello ,
Le Saulnois Automobiles organisiert sein erstes Tanzessen
Animation durch JL Event
Mahlzeit Sauerkraut, Käse, Apfelkuchen mit einer Kugel Eis
Kindermahlzeit Lasagne mit Eis
kir angeboten
Auf Reservierung
anmeldeschluss 15. November.
Italiano :
Salve ,
La Saulnois Automobiles organizza la sua prima cena danzante
Intrattenimento a cura di JL Event
Cena a base di crauti, formaggio e torta di mele con una pallina di gelato
Cena per bambini con lasagne e gelato
kir offerto
Solo su prenotazione
termine di iscrizione 15 novembre.
Espanol :
Hola ,
Saulnois Automobiles organiza su primera cena con baile
Entretenimiento por JL Evento
Comida de chucrut, queso, tarta de manzana con una bola de helado
Comida para niños con lasaña y helado
kir ofrecido
Sólo con reserva
fecha límite de inscripción: 15 de noviembre.
L’événement Soirée dansante du Saulnois Automobiles Val-de-Bride a été mis à jour le 2025-10-14 par OT DU PAYS SAULNOIS