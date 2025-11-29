Soirée dansante du Téléthon Saint-Astier
Soirée dansante du Téléthon Saint-Astier samedi 29 novembre 2025.
Soirée dansante du Téléthon
Centre culturel la Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Démonstrations de karaté et de danse country pendant l’apéritif.
Animation de la soirée par DJ podium Diffusion 24.
Menu Rougail saucisses, fromage, tarte aux pommes, café.
19h30, La Fabrique
Réservation jusqu’au 24 novembre.
Tarifs: 20 €/ personne.
Réservations 06 74 59 17 41
Profitez d’un repas et d’une soirée dansante dans le cadre de l’AFM Téléthon.
Démonstrations de karaté et de danse country pendant l’apéritif.
Animation de la soirée par DJ podium Diffusion 24.
Menu Rougail saucisses, fromage, tarte aux pommes, café.
19h30, La Fabrique
Réservation jusqu’au 24 novembre.
Tarifs: 20 €/ personne.
Réservations 06 74 59 17 41 .
Centre culturel la Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80
English : Soirée dansante du Téléthon
Karate and country dance demonstrations during the aperitif.
DJ podium Diffusion 24.
Menu: sausage rougail, cheese, apple pie, coffee.
7:30pm, La Fabrique
Reservations until November 24.
Price: ?20/person.
Bookings 06 74 59 17 41
German : Soirée dansante du Téléthon
Karate- und Countrytanzvorführungen während des Aperitifs.
Abendunterhaltung durch DJ podium Diffusion 24.
Menü: Rougail-Würstchen, Käse, Apfelkuchen, Kaffee.
19.30 Uhr, La Fabrique
Reservierung bis zum 24. November.
Preis: 20 ?/Person.
Reservierungen 06 74 59 17 41
Italiano :
Dimostrazioni di karate e balli country durante l’aperitivo.
Podio DJ Diffusion 24.
Menu: rougail di salsiccia, formaggio, torta di mele, caffè.
19.30, La Fabrique
Prenotazione obbligatoria entro il 24 novembre.
Prezzo: 20 euro a persona.
Prenotazioni 06 74 59 17 41
Espanol : Soirée dansante du Téléthon
Demostraciones de kárate y baile country durante el aperitivo.
Podio DJ Diffusion 24.
Menú: salchicha rougail, queso, tarta de manzana, café.
19.30 h, La Fabrique
Reserva obligatoria antes del 24 de noviembre.
Precio: 20 euros por persona.
Reservas 06 74 59 17 41
L’événement Soirée dansante du Téléthon Saint-Astier a été mis à jour le 2025-11-10 par Vallée de l’Isle en Périgord