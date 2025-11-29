Soirée dansante du Téléthon Saint-Astier

Soirée dansante du Téléthon

Centre culturel la Fabrique Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Démonstrations de karaté et de danse country pendant l’apéritif.

Animation de la soirée par DJ podium Diffusion 24.

Menu Rougail saucisses, fromage, tarte aux pommes, café.

19h30, La Fabrique

Réservation jusqu’au 24 novembre.

Tarifs: 20 €/ personne.

Réservations 06 74 59 17 41

Profitez d’un repas et d’une soirée dansante dans le cadre de l’AFM Téléthon.

Centre culturel la Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

English : Soirée dansante du Téléthon

Karate and country dance demonstrations during the aperitif.

DJ podium Diffusion 24.

Menu: sausage rougail, cheese, apple pie, coffee.

7:30pm, La Fabrique

Reservations until November 24.

Price: ?20/person.

Bookings 06 74 59 17 41

German : Soirée dansante du Téléthon

Karate- und Countrytanzvorführungen während des Aperitifs.

Abendunterhaltung durch DJ podium Diffusion 24.

Menü: Rougail-Würstchen, Käse, Apfelkuchen, Kaffee.

19.30 Uhr, La Fabrique

Reservierung bis zum 24. November.

Preis: 20 ?/Person.

Reservierungen 06 74 59 17 41

Italiano :

Dimostrazioni di karate e balli country durante l’aperitivo.

Podio DJ Diffusion 24.

Menu: rougail di salsiccia, formaggio, torta di mele, caffè.

19.30, La Fabrique

Prenotazione obbligatoria entro il 24 novembre.

Prezzo: 20 euro a persona.

Prenotazioni 06 74 59 17 41

Espanol : Soirée dansante du Téléthon

Demostraciones de kárate y baile country durante el aperitivo.

Podio DJ Diffusion 24.

Menú: salchicha rougail, queso, tarta de manzana, café.

19.30 h, La Fabrique

Reserva obligatoria antes del 24 de noviembre.

Precio: 20 euros por persona.

Reservas 06 74 59 17 41

