Soirée dansante (Espagnole et Latino)

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Venez participer à une soirée dansante ambiance Espagnole et Latino le 19 juillet à Villefranche-de-Rouergue.

La soirée commencera à 18h30 au Bain-Douche (Quai de la Sénéchaussée). Boissons et de quoi grignoter sur place. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 67 23 49

English :

Join us for an evening of Spanish and Latino dancing on July 19 in Villefranche-de-Rouergue.

German :

Nehmen Sie an einem Tanzabend mit spanischer und lateinamerikanischer Atmosphäre am 19. Juli in Villefranche-de-Rouergue teil.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata di danze spagnole e latine il 19 luglio a Villefranche-de-Rouergue.

Espanol :

Acompáñenos en una velada de baile español y latino el 19 de julio en Villefranche-de-Rouergue.

