Soirée dansante et déguisée Sarbazan
Soirée dansante et déguisée Sarbazan samedi 11 avril 2026.
Soirée dansante et déguisée
Salle des Fêtes Sarbazan Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’Association des Parents d’Élèves de Sarbazan vous invite à sa grande soirée festive ! Sortez vos plus beaux costumes (ou venez comme vous êtes) pour un moment de partage et de convivialité autour notamment d’un repas gourmand Moules-Frites !
Réservation avant le 6 Avril 2026.
L’Association des Parents d’Élèves de Sarbazan vous invite à sa grande soirée festive ! Sortez vos plus beaux costumes (ou venez comme vous êtes) pour un moment de partage et de convivialité autour notamment d’un repas gourmand Moules-Frites !
Attention La date limite de réservation est fixée au 6 Avril 2026. La réservation est validée dès réception du coupon et du règlement. .
Salle des Fêtes Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 85 65 67
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English : Soirée dansante et déguisée
The Association des Parents d?Élèves de Sarbazan invites you to its festive evening! Get out your best costumes (or come as you are) for a moment of sharing and conviviality around a gourmet Moules-Frites meal!
Reservations by April 6, 2026.
L’événement Soirée dansante et déguisée Sarbazan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Landes d’Armagnac