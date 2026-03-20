Soirée dansante et déguisée

Salle des Fêtes Sarbazan Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Association des Parents d’Élèves de Sarbazan vous invite à sa grande soirée festive ! Sortez vos plus beaux costumes (ou venez comme vous êtes) pour un moment de partage et de convivialité autour notamment d’un repas gourmand Moules-Frites !

Réservation avant le 6 Avril 2026.

L’Association des Parents d’Élèves de Sarbazan vous invite à sa grande soirée festive ! Sortez vos plus beaux costumes (ou venez comme vous êtes) pour un moment de partage et de convivialité autour notamment d’un repas gourmand Moules-Frites !

Attention La date limite de réservation est fixée au 6 Avril 2026. La réservation est validée dès réception du coupon et du règlement. .

Salle des Fêtes Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 85 65 67

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English : Soirée dansante et déguisée

The Association des Parents d?Élèves de Sarbazan invites you to its festive evening! Get out your best costumes (or come as you are) for a moment of sharing and conviviality around a gourmet Moules-Frites meal!

Reservations by April 6, 2026.

L’événement Soirée dansante et déguisée Sarbazan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Landes d’Armagnac