Soirée dansante et feu d’artifice Rue de l’Orme Nettancourt lundi 13 juillet 2026.
Rue de l’Orme Cour de l’école Nettancourt Meuse
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Soirée dansante et feu d’artifice, organisés par la mairie et l’association Go Elan.
Sur réservation.Tout public
Rue de l’Orme Cour de l’école Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 9 70 26 08 22
English :
Evening dance and fireworks, organized by the town council and the Go Elan association.
Reservations required.
