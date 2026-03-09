Soirée dansante et feu d’artifice Rue de l’Orme Nettancourt

Soirée dansante et feu d’artifice

Rue de l’Orme Cour de l’école Nettancourt Meuse

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

2026-07-13

Soirée dansante et feu d’artifice, organisés par la mairie et l’association Go Elan.

Sur réservation.Tout public

Rue de l’Orme Cour de l’école Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 9 70 26 08 22

Evening dance and fireworks, organized by the town council and the Go Elan association.

Reservations required.

