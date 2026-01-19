Soirée dansante et magie Salle des fêtes Val-d’Auge

Soirée dansante et magie

Salle des fêtes 16170 auge st medard Val-d’Auge Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

Jusqu’à 12 ans inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Préparez-vous à une soirée… MAGIQUE !

Le samedi 28 février 2026, la Salle des fêtes d’Auge Saint Médard se transforme en piste de danse et en véritable terrain de jeu pour la magie.

.

Salle des fêtes 16170 auge st medard Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 80 63 ape.gourville1920@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an evening? MAGIC!

On Saturday, February 28, 2026, the Salle des fêtes in Auge Saint Médard will be transformed into a dance floor and a veritable playground for magic.

L’événement Soirée dansante et magie Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Rouillacais