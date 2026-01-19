Soirée dansante et magie Salle des fêtes Val-d’Auge
Soirée dansante et magie Salle des fêtes Val-d’Auge samedi 28 février 2026.
Soirée dansante et magie
Salle des fêtes 16170 auge st medard Val-d’Auge Charente
Tarif : 10 – 10 – EUR
Jusqu’à 12 ans inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Préparez-vous à une soirée… MAGIQUE !
Le samedi 28 février 2026, la Salle des fêtes d’Auge Saint Médard se transforme en piste de danse et en véritable terrain de jeu pour la magie.
Salle des fêtes 16170 auge st medard Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 80 63 ape.gourville1920@gmail.com
English :
Get ready for an evening? MAGIC!
On Saturday, February 28, 2026, the Salle des fêtes in Auge Saint Médard will be transformed into a dance floor and a veritable playground for magic.
