Soirée dansante et Morbiflette Salle Bernard Perrad Bellefontaine
Soirée dansante et Morbiflette Salle Bernard Perrad Bellefontaine samedi 28 mars 2026.
Soirée dansante et Morbiflette
Salle Bernard Perrad 4263 Route des Fontaines Bellefontaine Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
C’est soirée Morbiflette à Bellefontaine !
Apéritif offert Morbiflette (classique ou végétarienne) salade dessert café ou thé
Repas à partir de 19h. Puis, soirée dansante animée par DJ Pascal Arbez.
Entrée libre pour la soirée dansante à partir de 22h30.
Tarifs repas adultes 20€ Enfants 8€.
Lieu Salle Bernard Perrad à Bellefontaine.
Soirée organisée par l’Association des Parents d’Élèves de l’école de Bellefontaine.
Réservation du repas jusqu’au 20 mars
Soirée destinée à récolter des fonds pour le voyage scolaire des élèves, prévu à Quiberon en avril 2026. .
Salle Bernard Perrad 4263 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 15 89 81
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English : Soirée dansante et Morbiflette
L’événement Soirée dansante et Morbiflette Bellefontaine a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE