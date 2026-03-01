Soirée dansante et Morbiflette Salle Bernard Perrad Bellefontaine

Soirée dansante et Morbiflette

Salle Bernard Perrad 4263 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

C’est soirée Morbiflette à Bellefontaine !

Apéritif offert Morbiflette (classique ou végétarienne) salade dessert café ou thé

Repas à partir de 19h. Puis, soirée dansante animée par DJ Pascal Arbez.

Entrée libre pour la soirée dansante à partir de 22h30.

Tarifs repas adultes 20€ Enfants 8€.

Lieu Salle Bernard Perrad à Bellefontaine.

Soirée organisée par l’Association des Parents d’Élèves de l’école de Bellefontaine.

Réservation du repas jusqu’au 20 mars

Soirée destinée à récolter des fonds pour le voyage scolaire des élèves, prévu à Quiberon en avril 2026. .

Salle Bernard Perrad 4263 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 15 89 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dansante et Morbiflette

L’événement Soirée dansante et Morbiflette Bellefontaine a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE