Soirée dansante et Pot au feu Berneuil
Soirée dansante et Pot au feu Berneuil samedi 21 février 2026.
Soirée dansante et Pot au feu
Salle des Fêtes Berneuil Charente
2026-02-21 19:30:00
2026-02-21
2026-02-21
La Société de chasse de Challignac vous invite à partager un moment convivial autour d’un pot-au-feu, suivi d’une soirée dansante. À prévoir merci d’apporter vos couverts complets. Venez nombreux pour une soirée chaleureuse et festive !
Salle des Fêtes Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : Soirée dansante et Pot au feu
The Challignac Hunting Society invites you to share a convivial moment over a pot-au-feu, followed by an evening of dancing. Please bring your own cutlery. Come along and join us for a warm and festive evening!
