Soirée dansante et Pot au feu Berneuil

Soirée dansante et Pot au feu

Salle des Fêtes Berneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La Société de chasse de Challignac vous invite à partager un moment convivial autour d’un pot-au-feu, suivi d’une soirée dansante. À prévoir merci d’apporter vos couverts complets. Venez nombreux pour une soirée chaleureuse et festive !

.

Salle des Fêtes Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 13 33 16

English : Soirée dansante et Pot au feu

The Challignac Hunting Society invites you to share a convivial moment over a pot-au-feu, followed by an evening of dancing. Please bring your own cutlery. Come along and join us for a warm and festive evening!

