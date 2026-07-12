Informations pratiques

Muespach-le-Haut

Soirée dansante et tartes flambées

40 rue du 1er Septembre Muespach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Traditionnelle soirée dansante, ambiance autrichienne, tartes flambées. Possibilité de réservation auprès de M. Bisel 06 80 21 71 57 ou de M. Niglis 06 81 35 53 49

Pour la 20ème année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Muespach-le-Haut vous convie à sa traditionnelle soirée tartes flambées. Venez déguster nos tartes flambées natures, gratinées ou sucrées sur place. Les délicieuses tartes flambées à emporter seront disponibles uniquement de 18h30 à 20h00. Ne manquez pas cette occasion de savourer ces spécialités alsaciennes !

Les danseurs sont attendus sur la piste dans une ambiance autrichienne. Une grande tombola sera également proposée lors de cette soirée. Il est possible de réserver votre table.

Venez nombreux pour partager un moment convivial et gourmand. Nous vous attendons avec impatience !

Pour tout renseignement et réservation vous pouvez téléphoner à M. Bisel Emmanuel au 06.80.21.71.57 ou à M. Niglis Stéphane au 06.81.35.53.49 .

40 rue du 1er Septembre Muespach-le-Haut 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 21 71 57

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English :

Traditional dance party, Austrian atmosphere, tarts flambées. Bookings can be made with Mr Bisel 06 80 21 71 57 or Mr Niglis 06 81 35 53 49

L’événement Soirée dansante et tartes flambées Muespach-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Sundgau