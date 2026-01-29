Soirée dansante et tartiflette Le Pin
Salle polyvalente Le Pin Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-03-07
Repas (tartiflette) et soirée dansante avec l’APE RPI Le Pin, St Didier en Donjon et St Léger sur Vouzance.
Salle polyvalente Le Pin 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 48 25 65 associationrpi03@gmail.com
English :
Tartiflette dinner and dance with APE RPI Le Pin, St Didier en Donjon and St Léger sur Vouzance.
L’événement Soirée dansante et tartiflette Le Pin a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire