Soirée dansante et tartiflette Le Pin

Soirée dansante et tartiflette

Salle polyvalente Le Pin Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Repas (tartiflette) et soirée dansante avec l’APE RPI Le Pin, St Didier en Donjon et St Léger sur Vouzance.

Salle polyvalente Le Pin 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 48 25 65 associationrpi03@gmail.com

English :

Tartiflette dinner and dance with APE RPI Le Pin, St Didier en Donjon and St Léger sur Vouzance.

