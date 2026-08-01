Informations pratiques

Saint-Rabier

soirée dansante et Tournoi de pétanque

Saint-Rabier Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Tournoi de pétanque à 14h, (inscription 13h30) puis une soirée animée par Thierry Combeau. C’est à l’ombre des platanes que vous pourrez déguster les magrets/frites. Les magrets viennent de la maison Pélégris au Farges et les frites de la maison Trignols à Aubas.

Réservation conseillée. .

Saint-Rabier 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 13 46 17

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English : soirée dansante et Tournoi de pétanque

L’événement soirée dansante et Tournoi de pétanque Saint-Rabier a été mis à jour le 2026-08-05 par Vézère Périgord Noir