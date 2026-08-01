soirée dansante et Tournoi de pétanque Saint-Rabier
mercredi 12 août 2026 · Saint-Rabier
Informations pratiques
Saint-Rabier
soirée dansante et Tournoi de pétanque
Saint-Rabier Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Tournoi de pétanque à 14h, (inscription 13h30) puis une soirée animée par Thierry Combeau. C’est à l’ombre des platanes que vous pourrez déguster les magrets/frites. Les magrets viennent de la maison Pélégris au Farges et les frites de la maison Trignols à Aubas.
Réservation conseillée. .
Saint-Rabier 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 13 46 17
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English : soirée dansante et Tournoi de pétanque
L’événement soirée dansante et Tournoi de pétanque Saint-Rabier a été mis à jour le 2026-08-05 par Vézère Périgord Noir