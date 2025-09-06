Soirée dansante Faarii -kélé | Musique du Monde Le bourg Tailhac

Soirée dansante Faarii -kélé | Musique du Monde Le bourg Tailhac samedi 6 septembre 2025.

Soirée dansante Faarii -kélé | Musique du Monde

Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 20:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Soirée dansante sur de la musique du monde avec le collectif Fâarii-Kélé à Thailhac. Dégustation de plats africains. Participation libre.

.

Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com

English :

World music dance party with the Fâarii-Kélé collective in Thailhac. Tasting of African dishes. Free admission.

German :

Tanzabend zu Weltmusik mit dem Kollektiv Fâarii-Kélé in Thailhac. Verkostung von afrikanischen Gerichten. Freie Teilnahme.

Italiano :

Festa di danza di musica mondiale con il collettivo Fâarii-Kélé a Thailhac. Degustazione di piatti africani. Ingresso libero.

Espanol :

Fiesta de baile de músicas del mundo con el colectivo Fâarii-Kélé en Thailhac. Degustación de platos africanos. Entrada gratuita.

L’événement Soirée dansante Faarii -kélé | Musique du Monde Tailhac a été mis à jour le 2025-08-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier