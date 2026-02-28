Soirée dansante Faarii -kélé | Musique du Monde Le bourg Tailhac
Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac Haute-Loire
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Soirée dansante sur de la musique du monde avec le collectif Fâarii-Kélé à Thailhac. Dégustation de plats africains. Participation libre.
Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com
English :
World music dance party with the Fâarii-Kélé collective in Thailhac. Tasting of African dishes. Free admission.
