Soirée dansante Faarii -kélé | Musique du Monde Le bourg Tailhac

Soirée dansante Faarii -kélé | Musique du Monde

Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée dansante sur de la musique du monde avec le collectif Fâarii-Kélé à Thailhac. Dégustation de plats africains. Participation libre.

Le bourg La Grange à Palabres (Association) Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com

English :

World music dance party with the Fâarii-Kélé collective in Thailhac. Tasting of African dishes. Free admission.

