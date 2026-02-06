Soirée dansante Fargues-sur-Ourbise
Soirée dansante Fargues-sur-Ourbise vendredi 20 février 2026.
Soirée dansante
Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Au profit des Restos du Cœur.
Avec John DUFF.
Menu bœuf provençal/frites, buffet de desserts.
Merci d’apporter vos couverts complets. .
Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée dansante
L’événement Soirée dansante Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne