Soirée dansante Fargues-sur-Ourbise

Soirée dansante

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Au profit des Restos du Cœur.

Avec John DUFF.

Menu bœuf provençal/frites, buffet de desserts.

Merci d’apporter vos couverts complets. .

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47

