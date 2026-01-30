Soirée dansante Fenioux
Soirée dansante Fenioux samedi 14 février 2026.
Soirée dansante
Salle des fêtes Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Soirée dansante. Organisée
par le Football club Plaine
Gâtine avec choucroute ou
tartiflette, le samedi 14 février à
partir de 19 h 30, à la salle des
fêtes de Fenioux. Au menu,
potage, choucroute ou
tartiflette, fromage, café et
dessert, en salle.
Tarifs 24 € ou 18 € à emporter (plat
dessert uniquement).
Réservation auprès de Mickaël
au 06.07.38.08.09 ; Fabien au
06.33.34.80.39 ou Audrey au
06.30.81.44.22 avant le 8 février. .
Salle des fêtes Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 38 08 09
