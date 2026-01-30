Soirée dansante Fenioux

Soirée dansante

Soirée dansante. Organisée

par le Football club Plaine

Gâtine avec choucroute ou

tartiflette, le samedi 14 février à

partir de 19 h 30, à la salle des

fêtes de Fenioux. Au menu,

potage, choucroute ou

tartiflette, fromage, café et

dessert, en salle.

Tarifs 24 € ou 18 € à emporter (plat

dessert uniquement).

Réservation auprès de Mickaël

au 06.07.38.08.09 ; Fabien au

06.33.34.80.39 ou Audrey au

06.30.81.44.22 avant le 8 février. .

Salle des fêtes Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 38 08 09

