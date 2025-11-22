Soirée dansante Flogny-la-Chapelle
Soirée dansante Flogny-la-Chapelle samedi 22 novembre 2025.
Soirée dansante
Salle polyvalente Flogny-la-Chapelle Yonne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Venez danser et vous régaler à l’occasion de cette soirée dansante animée par l’orchestre G#NERIC ! Pensez à réserver ! .
Salle polyvalente Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 98 83 89
