Soirée dansante Foncine-le-Haut

Soirée dansante Foncine-le-Haut samedi 4 octobre 2025.

Soirée dansante

Salle Charles Lecoultre Foncine-le-Haut Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04 04:00:00

Date(s) :
2025-10-04

Soirée dansante / marmite espagnole / 20 € adultes / 12 € enfants   .

Salle Charles Lecoultre Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 58 36 47 

English : Soirée dansante

German : Soirée dansante

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée dansante Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2025-09-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA