Soirée dansante Foncine-le-Haut
Soirée dansante Foncine-le-Haut samedi 4 octobre 2025.
Soirée dansante
Salle Charles Lecoultre Foncine-le-Haut Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04 04:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Soirée dansante / marmite espagnole / 20 € adultes / 12 € enfants .
Salle Charles Lecoultre Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 58 36 47
English : Soirée dansante
German : Soirée dansante
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée dansante Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2025-09-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA