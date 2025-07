Soirée dansante Fontaine-le-Bourg

Soirée dansante Fontaine-le-Bourg samedi 30 août 2025.

Soirée dansante

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-08-30 2025-09-13

Soirée Dansante ce samedi au Bistrot du Tendos

Venez passer une soirée dansante !

Venez danser et faire la fête avec nous ce samedi soir dans une ambiance chaleureuse et festive

Le samedi, nous sommes souvent complets, pensez à réserver pour nos événements

Soirée Dansante ce samedi au Bistrot du Tendos

Venez passer une soirée dansante !

Venez danser et faire la fête avec nous ce samedi soir dans une ambiance chaleureuse et festive

Le samedi, nous sommes souvent complets, pensez à réserver pour nos événements .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95

English : Soirée dansante

Dance party this Saturday at Bistrot du Tendos

Come and dance the night away!

Come dance and party with us this Saturday evening in a warm and festive atmosphere

We’re often fully booked on Saturdays, so remember to reserve for our events

German :

Tanzabend diesen Samstag im Bistrot du Tendos

Verbringen Sie einen Tanzabend!

Tanzen und feiern Sie mit uns diesen Samstagabend in einer warmen und festlichen Atmosphäre

Am Samstag sind wir oft ausgebucht, denken Sie daran, für unsere Veranstaltungen zu reservieren

Italiano :

Festa da ballo questo sabato al Bistrot du Tendos

Venite a godervi una serata di ballo!

Venite a ballare e a festeggiare con noi questo sabato sera in un’atmosfera calda e festosa

Il sabato siamo spesso al completo, quindi non dimenticate di prenotare per i nostri eventi

Espanol :

Fiesta de baile este sábado en el Bistrot du Tendos

¡Ven a disfrutar de una noche de baile!

Ven a bailar y a divertirte con nosotros este sábado por la noche en un ambiente cálido y festivo

Los sábados solemos estar al completo, así que no olvides reservar para nuestros eventos

L’événement Soirée dansante Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin