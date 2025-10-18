Soirée dansante Foug rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Soirée dansante Foug samedi 18 octobre 2025.

Soirée dansante Foug

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Samedi 18 octobre 2025 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Ce soir, on danse !

Profitez de la soirée sur les sons des années 80 à aujourd’hui, lors d’une soirée animée par FP Animation.

Venez costumés si vous le souhaitez, les plus beaux costumes seront récompensés.

Restauation possible sur place par l’association Les Foug’As.

Réservation obligatoire avant le 16 octobre nombre de places limité.Tout public

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26

English :

Tonight, we’re dancing!

Enjoy an evening of sounds from the 80s to today, hosted by FP Animation.

Come in costume if you like, and the best costumes will be rewarded.

Catering provided by Les Foug’As.

Reservations required by October 16 places are limited.

German :

Heute Abend wird getanzt!

Genießen Sie den Abend zu den Klängen der 80er Jahre bis heute bei einem von FP Animation moderierten Abend.

Kommen Sie auf Wunsch kostümiert, die schönsten Kostüme werden prämiert.

Verpflegung vor Ort durch den Verein Les Foug’As möglich.

Reservierung vor dem 16. Oktober erforderlich begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Stasera si balla!

Godetevi una serata di musica dagli anni ’80 ai giorni nostri, presentata da FP Animation.

Se volete venire in costume, i migliori costumi saranno premiati.

L’associazione Les Foug’As servirà un rinfresco in loco.

Prenotazione obbligatoria entro il 16 ottobre numero di posti limitato.

Espanol :

¡Esta noche bailamos!

Disfruta de una noche de música de los 80 a la actualidad, a cargo de FP Animation.

Ven disfrazado si quieres, y se premiarán los mejores disfraces.

La asociación Les Foug’As servirá refrescos in situ.

Reserva obligatoria antes del 16 de octubre plazas limitadas.

