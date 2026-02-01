Soirée dansante Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre

Soirée dansante

Salle des fêtes GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 21:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Venez faire la fête, en compagnie de l’association La Brèche , dans une ambiance conviviale !

C’est Canaval, vous pouvez venir déguisé !

.

Salle des fêtes GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate with the La Brèche association, in a friendly atmosphere!

It’s Canaval, so come dressed up!

L’événement Soirée dansante Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-02-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65