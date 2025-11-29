[Soirée dansante] Grand bal Québécois Le Drakkar Dieppe
Soirée de musique et de danse du Québec !
Tout le monde est le bienvenu — que vous soyez danseur aguerri ou débutant !
Pas besoin de savoir danser notre Câlleur sera là pour vous guider dans les figures et les fameuses Ruinesbabines
Au son du violon, de la guitare et de la contrebasse , laissez-vous emporter pour un joyeux set carré avec toute la compagnie ! .
Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 19 02
