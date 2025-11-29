Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

[Soirée dansante] Grand bal Québécois Le Drakkar Dieppe

[Soirée dansante] Grand bal Québécois Le Drakkar Dieppe samedi 29 novembre 2025.

[Soirée dansante] Grand bal Québécois

Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Soirée de musique et de danse du Québec !

Tout le monde est le bienvenu — que vous soyez danseur aguerri ou débutant !
Pas besoin de savoir danser notre Câlleur sera là pour vous guider dans les figures et les fameuses Ruinesbabines

Au son du violon, de la guitare et de la contrebasse , laissez-vous emporter pour un joyeux set carré avec toute la compagnie !   .

Le Drakkar / Neuville-lès-Dieppe Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 19 02 

English : [Soirée dansante] Grand bal Québécois

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Soirée dansante] Grand bal Québécois Dieppe a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie