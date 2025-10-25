Soirée dansante Halloween à Autoreille Salle polyvalente Charcenne
Soirée dansante Halloween à Autoreille Salle polyvalente Charcenne samedi 25 octobre 2025.
Soirée dansante Halloween à Autoreille
Salle polyvalente 12 Grande Rue Charcenne Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:30:00
fin : 2025-10-25 23:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Oserez-vous franchir les portes du bal des créatures ?
Le 25 octobre, plongez dans l’ambiance d’Halloween lors d’une soirée dansante déguisée à la salle polyvalente d’Autoreille, dès 19h30.
Au programme une atmosphère festive et effrayante, des costumes qui s’animent et une musique qui fera vibrer les murs !
Tarifs et repas
Adultes 25 € personne apéritif offert, entrée froide, paella, fromage, dessert et café
Enfants (-12 ans) 12 € personne lasagnes, salade verte et dessert .
Salle polyvalente 12 Grande Rue Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 19 72 53
English : Soirée dansante Halloween à Autoreille
German : Soirée dansante Halloween à Autoreille
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée dansante Halloween à Autoreille Charcenne a été mis à jour le 2025-10-21 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY