Soirée dansante Halloween à Autoreille Salle polyvalente Charcenne

Salle polyvalente 12 Grande Rue Charcenne Haute-Saône

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

2025-10-25

Oserez-vous franchir les portes du bal des créatures ?

Le 25 octobre, plongez dans l’ambiance d’Halloween lors d’une soirée dansante déguisée à la salle polyvalente d’Autoreille, dès 19h30.

Au programme une atmosphère festive et effrayante, des costumes qui s’animent et une musique qui fera vibrer les murs !

Tarifs et repas

Adultes 25 € personne apéritif offert, entrée froide, paella, fromage, dessert et café

Enfants (-12 ans) 12 € personne lasagnes, salade verte et dessert .

Salle polyvalente 12 Grande Rue Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 19 72 53

