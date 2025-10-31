Soirée dansante halloween Condé-Folie
Soirée dansante halloween Condé-Folie vendredi 31 octobre 2025.
Soirée dansante halloween
Condé-Folie Somme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Nouvelle soirée à rajouter dans votre agenda les amis !
Animation par AD Event’s .
Uniquement sur réservation (paiement à la réservation).
Élection du plus beau costume d’Halloween.
Les gagnants seront élus grâce aux votes du public.
Votre repas effrayant
Apéritif et ses mises en bouche
Lasagne / salade
Dessert ensanglanté
Café
Places limitées .
Condé-Folie 80890 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
A new evening to add to your agenda, folks!
Entertainment by AD Event’s .
Reservations required (payment on booking).
Election of the best Halloween costume.
Winners will be chosen by public vote.
Your spooky meal
Aperitif and appetizers
Lasagne / salad
Bloody dessert
Coffee
Limited seating .
German :
Ein neuer Abend, den Sie in Ihren Kalender eintragen sollten, Freunde!
Moderation durch AD Event’s .
Nur mit Reservierung (Zahlung bei der Reservierung).
Wahl des schönsten Halloween-Kostüms.
Die Gewinner werden durch die Stimmen des Publikums ermittelt.
Ihre gruselige Mahlzeit
Aperitif und Vorspeisen
Lasagne / Salat
Blutiges Dessert
Kaffee
Begrenzte Plätze .
Italiano :
Una nuova serata da aggiungere alla vostra agenda, gente!
Ospitata da AD Event .
Prenotazione obbligatoria (pagamento alla prenotazione).
Elezione del miglior costume di Halloween.
I vincitori saranno scelti dal pubblico.
Il vostro pasto spettrale:
Aperitivo e antipasti
Lasagne / insalata
Dessert sanguinolento
Caffè
I posti sono limitati.
Espanol :
¡Una nueva velada que añadir a su agenda, amigos!
Organizada por AD Event’s .
Reserva obligatoria (pago en el momento de la reserva).
Elección del mejor disfraz de Halloween.
Los ganadores serán elegidos por votación pública.
Su comida espeluznante
Aperitivo y entrantes
Lasaña / ensalada
Postre sangriento
Café
Plazas limitadas.
