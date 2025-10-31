Soirée dansante halloween Condé-Folie

Soirée dansante halloween Condé-Folie vendredi 31 octobre 2025.

Soirée dansante halloween

Condé-Folie Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Nouvelle soirée à rajouter dans votre agenda les amis !

Animation par AD Event’s .

Uniquement sur réservation (paiement à la réservation).

Élection du plus beau costume d’Halloween.
Les gagnants seront élus grâce aux votes du public.

Votre repas effrayant
Apéritif et ses mises en bouche
Lasagne / salade
Dessert ensanglanté
Café

Places limitées .
Condé-Folie 80890 Somme Hauts-de-France   tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

A new evening to add to your agenda, folks!

Entertainment by AD Event’s .

Reservations required (payment on booking).

Election of the best Halloween costume.
Winners will be chosen by public vote.

Your spooky meal
Aperitif and appetizers
Lasagne / salad
Bloody dessert
Coffee

Limited seating .

German :

Ein neuer Abend, den Sie in Ihren Kalender eintragen sollten, Freunde!

Moderation durch AD Event’s .

Nur mit Reservierung (Zahlung bei der Reservierung).

Wahl des schönsten Halloween-Kostüms.
Die Gewinner werden durch die Stimmen des Publikums ermittelt.

Ihre gruselige Mahlzeit
Aperitif und Vorspeisen
Lasagne / Salat
Blutiges Dessert
Kaffee

Begrenzte Plätze .

Italiano :

Una nuova serata da aggiungere alla vostra agenda, gente!

Ospitata da AD Event .

Prenotazione obbligatoria (pagamento alla prenotazione).

Elezione del miglior costume di Halloween.
I vincitori saranno scelti dal pubblico.

Il vostro pasto spettrale:
Aperitivo e antipasti
Lasagne / insalata
Dessert sanguinolento
Caffè

I posti sono limitati.

Espanol :

¡Una nueva velada que añadir a su agenda, amigos!

Organizada por AD Event’s .

Reserva obligatoria (pago en el momento de la reserva).

Elección del mejor disfraz de Halloween.
Los ganadores serán elegidos por votación pública.

Su comida espeluznante
Aperitivo y entrantes
Lasaña / ensalada
Postre sangriento
Café

Plazas limitadas.

