Soirée dansante halloween Condé-Folie

Soirée dansante halloween Condé-Folie vendredi 31 octobre 2025.

Soirée dansante halloween

Condé-Folie Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Nouvelle soirée à rajouter dans votre agenda les amis !

Animation par AD Event’s .

Uniquement sur réservation (paiement à la réservation).

Élection du plus beau costume d’Halloween.

Les gagnants seront élus grâce aux votes du public.

Votre repas effrayant

Apéritif et ses mises en bouche

Lasagne / salade

Dessert ensanglanté

Café

Places limitées .

Condé-Folie 80890 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

A new evening to add to your agenda, folks!

Entertainment by AD Event’s .

Reservations required (payment on booking).

Election of the best Halloween costume.

Winners will be chosen by public vote.

Your spooky meal

Aperitif and appetizers

Lasagne / salad

Bloody dessert

Coffee

Limited seating .

German :

Ein neuer Abend, den Sie in Ihren Kalender eintragen sollten, Freunde!

Moderation durch AD Event’s .

Nur mit Reservierung (Zahlung bei der Reservierung).

Wahl des schönsten Halloween-Kostüms.

Die Gewinner werden durch die Stimmen des Publikums ermittelt.

Ihre gruselige Mahlzeit

Aperitif und Vorspeisen

Lasagne / Salat

Blutiges Dessert

Kaffee

Begrenzte Plätze .

Italiano :

Una nuova serata da aggiungere alla vostra agenda, gente!

Ospitata da AD Event .

Prenotazione obbligatoria (pagamento alla prenotazione).

Elezione del miglior costume di Halloween.

I vincitori saranno scelti dal pubblico.

Il vostro pasto spettrale:

Aperitivo e antipasti

Lasagne / insalata

Dessert sanguinolento

Caffè

I posti sono limitati.

Espanol :

¡Una nueva velada que añadir a su agenda, amigos!

Organizada por AD Event’s .

Reserva obligatoria (pago en el momento de la reserva).

Elección del mejor disfraz de Halloween.

Los ganadores serán elegidos por votación pública.

Su comida espeluznante

Aperitivo y entrantes

Lasaña / ensalada

Postre sangriento

Café

Plazas limitadas.

L’événement Soirée dansante halloween Condé-Folie a été mis à jour le 2025-09-17 par OT DE LA BAIE DE SOMME