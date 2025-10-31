Soirée dansante Halloween Salle des fêtes de Journiac Journiac
Soirée dansante Halloween Salle des fêtes de Journiac Journiac vendredi 31 octobre 2025.
Soirée dansante Halloween
Salle des fêtes de Journiac Le bourg Journiac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Au programme de cette soirée
– Concours du meilleur déguisement
– Soirée dansante
– Surprises des sorcières organisatrices
– Bonbons des survivants
– Déco spectaculaire immersive
– Snacking sur place
Salle des fêtes de Journiac Le bourg Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 23 80
English : Soirée dansante Halloween
On the program for the evening:
– Best costume contest
– Dance party
– Surprises from the organizing witches
– Survivor candy
– Spectacular immersive decor
– Snacking on site
German : Soirée dansante Halloween
Auf dem Programm des Abends stehen:
– Wettbewerb um das beste Kostüm
– Tanzabend
– Überraschungen von den organisierenden Hexen
– Süßigkeiten von den Überlebenden
– Spektakuläre immersive Dekoration
– Snacks vor Ort
Italiano :
Il programma della serata:
– Concorso per il miglior vestito in maschera
– Festa di ballo
– Sorprese dalle streghe organizzatrici
– Dolci per i sopravvissuti
– Spettacolare decorazione immersiva
– Spuntini in loco
Espanol : Soirée dansante Halloween
En el programa de la velada:
– Concurso de disfraces
– Fiesta de baile
– Sorpresas de las brujas organizadoras
– Dulces de superviviente
– Espectacular decoración inmersiva
– Aperitivos in situ
L’événement Soirée dansante Halloween Journiac a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère