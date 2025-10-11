Soirée dansante HARI OWE Hohengœft

Soirée dansante HARI OWE avec l’Orchestre DOMINOS samedi 11 octobre 2025 à 20h à la salle polyvalente de Hohengoeft.

Au menu Hareng à la crème pommes vapeur fromage dessert café OU jambon à l’os salade de pommes de terre fromage dessert café.

Tarif 22€ adulte et 12€ enfant (jusqu’à 12 ans).

Réservations Caroline KAPP au 06 41 75 81 75

Organisé par l’Association Sportive et Culturelle de Hohengoeft .

Rue Principale Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 75 81 75

