Soirée dansante HARI OWE Hohengœft

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00
Soirée dansante HARI OWE avec l’Orchestre DOMINOS samedi 11 octobre 2025 à 20h à la salle polyvalente de Hohengoeft.
Au menu Hareng à la crème pommes vapeur fromage dessert café OU jambon à l’os salade de pommes de terre fromage dessert café.
Tarif 22€ adulte et 12€ enfant (jusqu’à 12 ans).
Réservations Caroline KAPP au 06 41 75 81 75
Organisé par l’Association Sportive et Culturelle de Hohengoeft .
Rue Principale Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 75 81 75
