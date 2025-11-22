Soirée dansante Henvic Salle Marie JACQ Carantec
Soirée dansante Henvic Salle Marie JACQ Carantec samedi 22 novembre 2025.
Soirée dansante Henvic
Salle Marie JACQ Rue du Croas Men, Carantec Finistère
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Téléthon organisé par les élus et associations des communes de Carantec, Henvic, Taulé, Locquénolé et Guiclan.
Sur Henvic
Le 22/11
Soirée dansante organisée par Lez’arts Joyeux, association de Taulé .
Salle Marie JACQ Rue du Croas Men, Carantec 29670 Finistère Bretagne +33 6 61 12 07 57
