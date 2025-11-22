Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée dansante Henvic Salle Marie JACQ Carantec

Soirée dansante Henvic Salle Marie JACQ Carantec samedi 22 novembre 2025.

Soirée dansante Henvic

Salle Marie JACQ Rue du Croas Men, Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Téléthon organisé par les élus et associations des communes de Carantec, Henvic, Taulé, Locquénolé et Guiclan.

Sur Henvic
Le 22/11
Soirée dansante organisée par Lez’arts Joyeux, association de Taulé   .

Salle Marie JACQ Rue du Croas Men, Carantec 29670 Finistère Bretagne +33 6 61 12 07 57 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée dansante Henvic Carantec a été mis à jour le 2025-11-06 par OT BAIE DE MORLAIX