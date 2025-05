Soirée dansante intergénérationnelle – rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug, 17 mai 2025 20:30, Foug.

Meurthe-et-Moselle

Soirée dansante intergénérationnelle rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Soirée dansante intergénérationnelle organisée par le C.C.A.S de Foug

Animée par l’orchestre « Mise en scène »

Réservation obligatoire Nombre de places limité !

Réservation avant le 15 mai

Restauration et buvette possible sur place.

Tarif pour les habitants de Foug 7€

Tarif pour les personnes extérieures 10€Tout public

.

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat

Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26

English :

Intergenerational dance evening organized by the Foug C.C.A.S

Performed by the « Mise en scène » orchestra

Reservations essential Places are limited!

Book before May 15

Catering and refreshments available on site.

Price for Foug residents: 7?

Price for outsiders: 10?

German :

Generationsübergreifender Tanzabend, organisiert vom C.C.A.S. Foug

Animiert durch das Orchester « Mise en scène »

Reservierung erforderlich Begrenzte Anzahl an Plätzen!

Reservierung vor dem 15. Mai

Essen und Trinken vor Ort möglich.

Preis für Einwohner von Foug: 7?

Preis für Personen von außerhalb: 10?

Italiano :

Serata di danza intergenerazionale organizzata dal C.C.A.S. di Foug

Eseguita dall’orchestra « Mise en scène

Prenotazione essenziale I posti sono limitati!

Si prega di prenotare entro il 15 maggio

Catering e rinfreschi disponibili in loco.

Prezzo per i residenti di Foug: 7?

Prezzo per i non residenti: 10?

Espanol :

Velada de baile intergeneracional organizada por el Foug C.C.A.S

Interpretada por la orquesta « Mise en scène

Reserva obligatoria Plazas limitadas

Se ruega reservar antes del 15 de mayo

Servicio de comidas y refrescos in situ.

Precio para residentes en Foug: 7?

Precio para no residentes: 10?

L’événement Soirée dansante intergénérationnelle Foug a été mis à jour le 2025-05-05 par MT TERRES TOULOISES