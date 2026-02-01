Soirée dansante, karaoké Salle socio culturelle Courcôme

Soirée dansante, karaoké

Salle socio culturelle Rue des écoles Courcôme Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

1 verre de cidre offert

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Salle socio culturelle Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 54 23 64

