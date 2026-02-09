Soirée dansante La Nuit des Génies Espace Montrichard Pont-à-Mousson
Soirée dansante La Nuit des Génies
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Envie de partager un moment festif, chaleureux et plein d’énergie ? Une nuit festive pour célébrer l’intélligence, la créativité et l’audace des femmes qui inspirent le monde !
Les bénéfices de l’évènement seront intégralement dédiées aux actions menées par le Zonta Club Pont-à-Mousson au service des femmes
Venez rire, danser, soutenir… et faire partie de cette belle aventure !
Réservation via le lien HelloAssoTout public
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 92 08 94 zontapam@gmail.com
English :
Dancing soriée ? Night of the Geniuses
Feel like sharing a festive, warm and energetic moment? A festive night to celebrate the intelligence, creativity and audacity of the women who inspire the world!
All proceeds from the event will be donated to Zonta Club Pont-à-Mousson’s work on behalf of women
Come and laugh, dance, support… and be part of this wonderful adventure!
Reservations via HelloAsso
