SOIRÉE DANSANTE Lamnay
SOIRÉE DANSANTE Lamnay samedi 18 octobre 2025.
SOIRÉE DANSANTE
Salle polyvalente Lamnay Sarthe
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Soirée dansante, animée par DJ Frantz. Organisée par le Comité des fêtes. .
Salle polyvalente Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 47 06 63 69
