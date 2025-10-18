SOIRÉE DANSANTE Lamnay

SOIRÉE DANSANTE Lamnay samedi 18 octobre 2025.

SOIRÉE DANSANTE

Salle polyvalente Lamnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Soirée dansante, animée par DJ Frantz. Organisée par le Comité des fêtes. .

Salle polyvalente Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 47 06 63 69

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SOIRÉE DANSANTE Lamnay a été mis à jour le 2025-09-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude