Soirée dansante Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan

Soirée dansante

Au restaurant Le Saint Gilles 150 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Venez passer une soirée festive et conviviale !

Au menu Tapas chauds et froids 15€

Concert animé par le groupe AnGi pour vous faire danser toute la soirée !

Attention grosse annonce ce soir-là pour un nouveau challenge…

Pour en savoir plus, il faudra être présent

Inscriptions à la salle de sport Street Form ou par message.

.

Au restaurant Le Saint Gilles 150 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 89 35 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a festive and convivial evening!

On the menu: hot and cold tapas ? 15?

Live music by the band AnGi to keep you dancing all night long!

Attention: big announcement that evening for a new challenge?

To find out more, you’ll have to be there!

Register at the Street Form gym or by message.

L’événement Soirée dansante Lannemezan a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65