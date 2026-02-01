Soirée dansante Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan
Soirée dansante Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan vendredi 27 février 2026.
Soirée dansante
Au restaurant Le Saint Gilles 150 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Venez passer une soirée festive et conviviale !
Au menu Tapas chauds et froids 15€
Concert animé par le groupe AnGi pour vous faire danser toute la soirée !
Attention grosse annonce ce soir-là pour un nouveau challenge…
Pour en savoir plus, il faudra être présent
Inscriptions à la salle de sport Street Form ou par message.
Au restaurant Le Saint Gilles 150 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 89 35 64
English :
Come and enjoy a festive and convivial evening!
On the menu: hot and cold tapas ? 15?
Live music by the band AnGi to keep you dancing all night long!
Attention: big announcement that evening for a new challenge?
To find out more, you’ll have to be there!
Register at the Street Form gym or by message.
