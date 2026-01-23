Soirée dansante latino, rock, west coast les femmes invitent les hommes MJC Héritan Mâcon
Soirée dansante latino, rock, west coast les femmes invitent les hommes MJC Héritan Mâcon samedi 7 mars 2026.
Soirée dansante latino, rock, west coast les femmes invitent les hommes
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 21:00:00
fin : 2026-03-07 01:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Mesdames, une fois n’est pas coutume… Invitez à danser ces messieurs !
En cette veille de journée historique dédiée aux femmes, vous serez à l’honneur et ces messieurs attendront que vous les invitiez.
Alors, lancez-vous sur la piste et jetez votre dévolu sur un danseur !
Venez nous rejoindre seule ou accompagnée.
En partenariat avec l’association Yacadanser.
Boissons offertes, apportez votre éco-cup nominatif. Les gourmandises sont les bienvenues. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée dansante latino, rock, west coast les femmes invitent les hommes
L’événement Soirée dansante latino, rock, west coast les femmes invitent les hommes Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès