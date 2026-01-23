Soirée dansante latino, rock, west coast les femmes invitent les hommes MJC Héritan Mâcon

Soirée dansante latino, rock, west coast les femmes invitent les hommes

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07 01:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Mesdames, une fois n’est pas coutume… Invitez à danser ces messieurs !

En cette veille de journée historique dédiée aux femmes, vous serez à l’honneur et ces messieurs attendront que vous les invitiez.

Alors, lancez-vous sur la piste et jetez votre dévolu sur un danseur !

Venez nous rejoindre seule ou accompagnée.

En partenariat avec l’association Yacadanser.

Boissons offertes, apportez votre éco-cup nominatif. Les gourmandises sont les bienvenues. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

