SOIRÉE DANSANTE LE 24/10 COMITÉ DE JUMELAGE MAMER SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain

SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain Vienne

Le COMITÉ DE JUMELAGE MAMER organise sa SOIRÉ DANSANTE

VENDREDI 24 OCTOBRE 2025

à 21h

salle des Fêtes de Dangé St-Romain

Animé par le duo Nicolas RAPICAULT

Réservation conseillée au 05.49.86.48.48 .

SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 48 48

