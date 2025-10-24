SOIRÉE DANSANTE LE 24/10 COMITÉ DE JUMELAGE MAMER SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain
SOIRÉE DANSANTE LE 24/10 COMITÉ DE JUMELAGE MAMER SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain vendredi 24 octobre 2025.
SOIRÉE DANSANTE LE 24/10 COMITÉ DE JUMELAGE MAMER
SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Le COMITÉ DE JUMELAGE MAMER organise sa SOIRÉ DANSANTE
VENDREDI 24 OCTOBRE 2025
à 21h
salle des Fêtes de Dangé St-Romain
Animé par le duo Nicolas RAPICAULT
Réservation conseillée au 05.49.86.48.48 .
SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 48 48
English : SOIRÉE DANSANTE LE 24/10 COMITÉ DE JUMELAGE MAMER
German : SOIRÉE DANSANTE LE 24/10 COMITÉ DE JUMELAGE MAMER
Italiano :
Espanol : SOIRÉE DANSANTE LE 24/10 COMITÉ DE JUMELAGE MAMER
L’événement SOIRÉE DANSANTE LE 24/10 COMITÉ DE JUMELAGE MAMER Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2025-10-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne