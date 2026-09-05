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Soirée dansante : Le Bal des Ringards – DJ Ricoo (DJ officiel de Groland) Marennes Marennes-Hiers-Brouage

samedi 28 novembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Marennes
Adresse
13 rue des Entrepreneurs
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Soirée dansante : Le Bal des Ringards – DJ Ricoo (DJ officiel de Groland)

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 23:59:00

Date(s) :
2026-11-28

DJ Ricoo, DJ officiel de Groland, ramène son légendaire Bal des Ringards : variété française, tubes coupables, génériques oubliés et perles kitsch enchaînés sans aucune honte.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27  contact@shapersclub.com

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English : Dance Party: Le Bal des Ringards – DJ Ricoo (Groland’s official DJ)

DJ Ricoo, Groland’s official DJ, is bringing back his legendary Bal des Ringards: French pop, guilty-pleasure hits, forgotten theme songs, and kitschy gems strung together without a shred of shame.

L’événement Soirée dansante : Le Bal des Ringards – DJ Ricoo (DJ officiel de Groland) Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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