Soirée dansante Le Frasnois
Salle des fêtes Le Frasnois Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Animée par Étincelle.
Repas saucisse aux choux, pomme de terre, salade, fromage, gâteau chocolat, crème anglaise.
Réservation avant le 7 mars. .
Salle des fêtes Le Frasnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 33 11 28
