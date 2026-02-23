Soirée dansante Le Frasnois

Soirée dansante

Salle des fêtes Le Frasnois Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Animée par Étincelle.

Repas saucisse aux choux, pomme de terre, salade, fromage, gâteau chocolat, crème anglaise.

Réservation avant le 7 mars. .

Salle des fêtes Le Frasnois 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 33 11 28

