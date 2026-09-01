Soirée dansante : Le Hot Local – DJ SKOUSS, set house Marennes Marennes-Hiers-Brouage
samedi 26 septembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Soirée dansante : Le Hot Local – DJ SKOUSS, set house
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
DJ SKOUSS, alias Louis Gillardeau, jeune talent de Marennes, prend les platines pour un set house : la scène locale de demain, à découvrir au plus près.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Dance Party: Le Hot Local – DJ SKOUSS, house set
DJ SKOUSS, aka Louis Gillardeau, a young talent from Marennes, takes to the turntables for a house set: a glimpse into the future of the local scene.
L’événement Soirée dansante : Le Hot Local – DJ SKOUSS, set house Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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