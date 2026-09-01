Soirée dansante : Le Hot Local – DJ SKOUSS, set house Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Soirée dansante : Le Hot Local – DJ SKOUSS, set house

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

DJ SKOUSS, alias Louis Gillardeau, jeune talent de Marennes, prend les platines pour un set house : la scène locale de demain, à découvrir au plus près.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Dance Party: Le Hot Local – DJ SKOUSS, house set

DJ SKOUSS, aka Louis Gillardeau, a young talent from Marennes, takes to the turntables for a house set: a glimpse into the future of the local scene.

L’événement Soirée dansante : Le Hot Local – DJ SKOUSS, set house Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes