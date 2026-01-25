Soirée dansante

salle des fêtes Le Mung Charente-Maritime

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Soirée couscous

.

salle des fêtes Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 03 37

English :

Couscous evening

L’événement Soirée dansante Le Mung a été mis à jour le 2026-01-25 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme