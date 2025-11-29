Soirée dansante Le Plessis-Belleville
Soirée dansante Le Plessis-Belleville samedi 29 novembre 2025.
Soirée dansante
10 Rue de Verdun Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Soirée dansante organisée par l’association Et bien dansez maintenant
Stage de danse en ligne
Auberge espagnole (apportez un plat salé ou sucré)
Apéritif, boissons et café offerts
Tarif 15€
Réservation 06.13.29.78.64.
10 Rue de Verdun Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 13 29 78 64
English :
Dance evening organized by the Et bien dansez maintenant association
Line dance workshop
Auberge espagnole (bring your own sweet or savoury dish)
Complimentary aperitif, drinks and coffee
Price: 15?
Reservations: 06.13.29.78.64.
German :
Tanzabend, organisiert von der Vereinigung Et bien dansez maintenant (Und nun tanzt)
Praktikum in Line Dance
Spanische Herberge (bringen Sie ein süßes oder salziges Gericht mit)
Aperitif, Getränke und Kaffee werden angeboten
Preis: 15?
Reservierung: 06.13.29.78.64.
Italiano :
Serata di danza organizzata dall’associazione Et bien dansez maintenant
Laboratorio di line dance
Cena spagnola (portate il vostro piatto dolce o salato)
Aperitivo, bevande e caffè in omaggio
Prezzo: 15?
Prenotazioni: 06.13.29.78.64.
Espanol :
Velada de baile organizada por la asociación Et bien dansez maintenant
Taller de baile en línea
Comida española (traiga su propio plato dulce o salado)
Aperitivo, bebidas y café de cortesía
Precio: 15?
Reservas: 06.13.29.78.64.
