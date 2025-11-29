Soirée dansante

10 Rue de Verdun Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Soirée dansante organisée par l’association Et bien dansez maintenant

Stage de danse en ligne

Auberge espagnole (apportez un plat salé ou sucré)

Apéritif, boissons et café offerts

Tarif 15€

Réservation 06.13.29.78.64.

10 Rue de Verdun Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 13 29 78 64

English :

Dance evening organized by the Et bien dansez maintenant association

Line dance workshop

Auberge espagnole (bring your own sweet or savoury dish)

Complimentary aperitif, drinks and coffee

Price: 15?

Reservations: 06.13.29.78.64.

German :

Tanzabend, organisiert von der Vereinigung Et bien dansez maintenant (Und nun tanzt)

Praktikum in Line Dance

Spanische Herberge (bringen Sie ein süßes oder salziges Gericht mit)

Aperitif, Getränke und Kaffee werden angeboten

Preis: 15?

Reservierung: 06.13.29.78.64.

Italiano :

Serata di danza organizzata dall’associazione Et bien dansez maintenant

Laboratorio di line dance

Cena spagnola (portate il vostro piatto dolce o salato)

Aperitivo, bevande e caffè in omaggio

Prezzo: 15?

Prenotazioni: 06.13.29.78.64.

Espanol :

Velada de baile organizada por la asociación Et bien dansez maintenant

Taller de baile en línea

Comida española (traiga su propio plato dulce o salado)

Aperitivo, bebidas y café de cortesía

Precio: 15?

Reservas: 06.13.29.78.64.

L’événement Soirée dansante Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois