Soirée dansante Le Plessis-Belleville

Organisée par l’association Et bien dansez maintenant …

Au profit du Téléthon

Samedi 6 décembre

Salle des Mariages mairie du Plessis-Belleville

Entrée 19h00

10€ par personne

Auberge espagnole = apportez un plat salé ou sucré à partager

8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France ebdm.plessis@gmail.com

English :

Organized by the Et bien dansez maintenant … association

In aid of the Telethon

? Saturday December 6th

? Salle des Mariages Plessis-Belleville town hall

? Admission 7:00 pm

? 10? per person

Auberge espagnole = bring a sweet or savoury dish to share

