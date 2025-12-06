Soirée dansante Le Plessis-Belleville
Soirée dansante Le Plessis-Belleville samedi 6 décembre 2025.
Soirée dansante
8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville Oise
Début : 2025-12-06 19:00:00
Organisée par l’association Et bien dansez maintenant …
Au profit du Téléthon
Samedi 6 décembre
Salle des Mariages mairie du Plessis-Belleville
Entrée 19h00
10€ par personne
Auberge espagnole = apportez un plat salé ou sucré à partager
8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France ebdm.plessis@gmail.com
English :
Organized by the Et bien dansez maintenant … association
In aid of the Telethon
? Saturday December 6th
? Salle des Mariages Plessis-Belleville town hall
? Admission 7:00 pm
? 10? per person
Auberge espagnole = bring a sweet or savoury dish to share
