SOIRÉE DANSANTE

Le Pouget Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Soirée Dansante en compagnie du groupe MILLESIME au profit des Restos du Coeur de l’Hérault

Soirée Dansante en compagnie du groupe MILLESIME au profit des Restos du Coeur de l’Hérault

Apéro à partir de 18h30 Food Truck sur place

Entrée 5€ .

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 71 09

English :

Dancing Evening with the MILLESIME group in aid of Restos du Coeur de l’Hérault

German :

Tanzabend mit der Gruppe MILLESIME zu Gunsten der Restos du Coeur de l’Hérault

Italiano :

Serata di ballo con il gruppo MILLESIME a favore dei Restos du Coeur de l’Hérault

Espanol :

Velada de baile con el grupo MILLESIME en beneficio de los Restos du Coeur de l’Hérault

L’événement SOIRÉE DANSANTE Le Pouget a été mis à jour le 2025-11-07 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT