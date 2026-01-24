Soirée dansante Léguillac-de-l’Auche

Soirée dansante

Salle des fêtes Léguillac-de-l’Auche Dordogne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Soirée dansante toutes danses (de salon, latines, en ligne, disco).

Auberge espagnole, amenez vos verres et couverts.

19h30, salle des fêtes

Tarif d’entrée 5 €

Ça swing à Leguillac, inscription par SMS 06 77 70 31 73

Salle des fêtes Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 70 31 73

English : Soirée dansante

Spring Festival: dance and Spanish hostel.

Ballroom dancing, Latin dancing and line dancing, a variety of music: kuduro, Jerusalema, disco…

Entertainment throughout the evening.

Carrying your own cutlery

7:30pm, salle des fêtes

Admission: 5 ?

