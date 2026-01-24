Soirée dansante Léguillac-de-l’Auche
Soirée dansante Léguillac-de-l’Auche samedi 21 février 2026.
Soirée dansante
Salle des fêtes Léguillac-de-l’Auche Dordogne
Soirée dansante toutes danses (de salon, latines, en ligne, disco).
Auberge espagnole: apportez un plat sucré ou salé ainsi qu’une boisson que nous aurons le plaisir de partager tous ensemble. Amenez vos verres et couverts.
19h30, salle des fêtes
Tarif d’entrée 5 €
Ça swing à Leguillac, inscription par SMS 06 77 70 31 73 .
Salle des fêtes Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 70 31 73
English : Soirée dansante
Spring Festival: dance and Spanish hostel.
Ballroom dancing, Latin dancing and line dancing, a variety of music: kuduro, Jerusalema, disco…
Entertainment throughout the evening.
Carrying your own cutlery
7:30pm, salle des fêtes
Admission: 5 ?
